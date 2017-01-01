"الديار" تضمنت الوثائق الأربع التي قدمتها روسيا وتركيا إلى مجلس الأمن الدولي، تفاصيل إتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وتشكيل الوفود لمفاوضات أستانا وما يتعلق بآليات الرقابة. وتشمل الوثائق الروسية التركية دعوة النظام السوري إلى تشكيل وفد تفاوضي بنهاية الشهر الجاري. وتقترح أيضاً تشكيل المعارضة المسلحة وفداً تفاوضياً مستقلاً بحلول السادس عشر من كانون الثاني المقبل.

"الديار" أقام محامون مصريون، دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخمسة مسؤولين آخرين، للمطالبة بوقف وإلغاء تصديق الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة بـ "تيران وصنافير"، وإحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان). وأقر مجلس الوزراء المصري، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بموجبها تنتقل سيادة جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

"المستقبل" افادت مصادر قضائية أن محكمة استئناف مصرية قضت، بسلامة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة. وقال مصدر إن دائرة استئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أيدت حكما أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة في أيلول أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في حزيران ببطلان الاتفاقية.

"الحياة" قالت مصادر فرنسية مطلعة على الوضع في ليبيا إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج كان يردد في تشرين الثاني (نوفمبر) أن أمامه أربعة عناصر "مخرّبة" لعمل حكومته التي انبثقت من اتفاق الصخيرات في المغرب. فهناك عنصر سياسي آت من رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي لم يصوّت لمنح الحكومة الثقة، وعنصر عسكري يتمثل بالمشير خليفة حفتر، وعنصر مالي يتمثل في البنك المركزي الليبي الذي لم يكن حينها يتعاون مع حكومته (سوّي هذا الأمر الآن)، أما العنصر الرابع فهو الديني المتمثل بمفتي ليبيا والذي كثيراً ما يسير مع الجهاديين المتطرفين.

"الحياة" أجری وزير الخارجية السوري وليد المعلم، محادثات في طهران مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ومع نظيره محمد جواد ظريف، في حين التقی رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، حيث تركزت المحادثات علی الاتفاقات والتفاهمات التي أدت إلی وقف النار في سورية. ولم يصدر من إيران منذ يوم الخميس الماضي أي تعليق علی وقف النار الذي بدأ سريانه اعتباراً من مساء ذاك اليوم.