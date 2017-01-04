الحياة 28/12/2016

الدين الجزائري بين الأقل في العالم

يتمتع الاقتصاد الجزائري بالعديد من جوانب القوة التي تجعله قادراً على مواجهة الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة و مواصلة تحقيق نمو جيد. وبالإضافة إلى الترتيب الخاص لمؤشر التنافسية في الدول المعنية، أجرى المنتدى الاقتصادي العالمي استطلاعاً عن الأوضاع المالية، شمل تصنيفاً لأكثر الدول مديونيه في العالم. وعلى الصعيد العربي، حلت السعودية في صدارة قائمة الدول التي لديها أقل نسبة دين إلى الناتج المحلي بين الدول العربية عند 5.8 في المئة فقط، أما الجزائر فحلت في المرتبة الثانية عربياً إذ وصلت النسبة إلى 8.7 في المئة فقط، فيما حلت في المرتبة الثالثة الكويت بـ 10.6 في المئة. تعتبر المديونية إحدى القضايا الأكثر سخونة في العالم اليوم، إذ انتقلت من مشكلة تخص الدول النامية أو الفقيرة في الأساس إلى مشكلة تقلق كثيراً من الدول الصناعية الكبرى في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. وتصاعد الدين العام لكثير من الدول إلى مستويات حرجة نتيجة للنمو الهائل في الإنفاق العام الذي صحب الأزمة في ظل ضيق النظرة حول القدرة المالية الحقيقية لهذه الدول على خدمة ديونها في المدى الطويل. ويؤكد صندوق النقد الدولي أن خفض نسبة الدين العام ضرورية لأغراض ضبط المالية العامة ما يساعد في دعم التكيف الخارجي ويعتبر خفض نسبة الدين العام واحداً من الوسائل لتحقيق هذا التكيف إلى جانب وسائل أخرى مثل تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، خصوصاً بخفض الإعفاءات الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي، واحتواء الإنفاق الجاري، وإجراء مزيد من الإصلاحات في نظام الدعم مع حماية ذوي الدخل المحدود، والحد من الاستثمار العام مع إحداث زيادة كبيرة في مستوى كفاءته، وتقوية إطار الموازنة، وهي كلها إجراءات نوه الصندوق بحرص الجزائر على مواصلة تنفيذها من أجل الاستمرار في تحقيق النمو وتحسين فرص الاستثمار في السوق التي تتمتع بإمكانيات هائلة لم تنكشف كلها بعد.

29/12/2016

اقتصاد العالم يتحوّل

كيف سيكون الاقتصاد العالمي عام 2017؟ هناك بوادر إلى تحول في السياسات النقدية بعد رفع سعر الحسم في الولايات المتحدة خلال كانون الأول 2016، وصدور تلميحات بأن سعر الحسم قد يرفع مرات خلال العام الجديد. ولا شك في أن المصارف المركزية الأساسية في بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان ستحاول أن تتناغم مع سياسات مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي. كذلك، فقد لا تكون الإدارة الجمهورية بقيادة ترامب متحمسة لفلسفة منظمة التجارة الدولية. ولا بد من أن نذكر بالاستفتاء في بريطانيا وقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي وما يعني ذلك من تبدلات في العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي. ومن أهم التحولات المتوقعة لما سيجري في أسواق النفط يفترض أن أسعار النفط ستتماسك بعد توافق بلدان "أوبك" وبلدان أخرى منتجة للنفط على خفض الإنتاج العالمي من النفط بنسبة اثنين في المئة. اما عن دور اليابان في إنعاش الاقتصاد العالمي فمعلوم انه لا يزال يعاني من تبعات الركود المزمن الذي مضى عليه ما يقارب ربع قرن. وحاول "بنك اليابان" (المركزي) أن ينعش الاقتصاد من خلال أدوات نقدية مثل عمليات التيسير الكمي والتيسير النوعي. بيد أن أوضاع اليابان لا تبدو وردية وما زالت معدلات الاستهلاك غير مقنعة. بعد كل ما سبق ذكره، واضح أن أوضاع الاقتصاد العالمي تستدعي الحفز والتعاون الدولي والبعد عنى الحمائية والعزلة.

30/12/2016

أزمة الركود في روسيا لم تنتهِ رغم تفاؤل بوتين

عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع العام، أنّ روسيا تجاوزت الأزمة الإقتصادّية وبدأت بمحاصرة تداعيّاتها، انقسمت آراء الخبراء بين فريقين اعتبر أحدهما أنّ القيادة الروسيّة تمارس نوعاً من الدعاية في مواجهة الضغوط الغربيّة بهدف تهدئة مخاوف المواطنين، بينما قال الآخر أنّ الخطوات التي يتّخذها الكرملين تقلّص بالفعل من آثار الأزمة والحصار والعقوبات الغربيّة المفروضة على روسيا، وتضع مساراً لتحسين الأداء الإقتصادي. اختار الكرملين السيناريو الثاني بسبب صعوبة إيجاد حلول سريعة للمشاكل الإقتصاديّة المعقّدة والتدهور المتواصل في الأحوال المعيشيّة للمواطن، إلى درجة أنّ أحدث الدراسات التي قام بها معهد دراسات الإقتصاد والسياسة في موسكو، دلّت على أنّ المواطن الروسي بات ينفق 80 في المئة من دخله على حاجاته المعيشيّة اليوميّة. كما أنّ 33 في المئة من الروس يقفون على حافّة الإنزلاق إلى ما دون خط الفقر والحفاظ على "الإستقرار السياسي" هو العنوان الأبرز الذي يمكن تلخيصه في موازنة 2017، التي وقّعها بوتين قبل أيّام وأعادت روسيا للمرّة الأولى منذ ثمانينات القرن الماضي إلى سياسات "الركود الإقتصادي". تبقى الإشارة إلى أنّ الموازنة تقوم على احتساب نسبة تضخّم لا تزيد عن أربعة في المئة، وعلى حساب 40 دولاراً لسعر برميل النفط، ما يعني أنّ ارتفاع الأسعار الذي وفّره اتفاق الدول المنتجة أخيراً، منح الحكومة الروسيّة هامشاً مريحاً بعدما كانت تتخوّف من انهيار متواصل لأسعار النفط إلى ما دون سقف 40 دولاراً.

4/1/2017

إنتاج الطاقة الشمسيّة يتصدّر مشاريع دول الخليج والعالم

أشارت بيانات ومؤشرات متداولة خلال العام الماضي، إلى تناسق الخطط والاستراتيجيات المتبعة في قطاعي الطاقة الشمسية والنفط والغاز الطبيعي في دول منتجة كثيرة. وباتت دول ترفع من طاقتها الإنتاجية، وتضحّ استثماراتها في هذين القطاعين لضمان استمرار الإنتاج بقدرات عالية حالياً ومستقبلاً. وتسعى هذه الدول إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتخفيف الضغط على المصادر التقليدية من خلال ابتكار حلول لتوفير الكهرباء من الطاقة الشمسية، لسد نسبة كبيرة من الطلب على حاجات الطاقة المحلية، وتوفير فرص كثيرة لزيادة العائدات ورفع صادرات الطاقة التقليدية. وأشار التقرير إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية "أصبحت تتصدر الاستثمارات في دول المنطقة والعالم، لما لها من مردود إيجابي على اقتصاداتها المحلية". ولاحظ التقرير أن مشاريع الطاقة الشمسية "تمضي بسرعة وتنتشر عالمياً، ما جعلها طاقة المستقبل بامتياز في شتى البلدان، وهي لا تتعارض مع مسارات أسواق النفط العالمية والتحديات التي تفرضها على الدول المنتجة والمستوردة، نتيجة التقلبات التي تسجلها دائماً".

4/1/2017

انفتاح السودان على العالم شجّع السباق على استثمار ذهبه

بعد عزلة سياسية واقتصادية استمرت 23 سنة، بدأ السودان يتنفس الصعداء استعداداً لتحرره من قيود المقاطعة التي قادتها الولايات المتحدة، انفتاحه على العالم، مستفيداً من علاقاته العربية التي ساهمت في إعادة تدفق الاستثمارات الى مختلف قطاعاته الاقتصادية، فضلاً عن استعداد أوروبي وروسي وصيني لتنفيذ سلسلة مشاريع استثمارية في الزراعة والصناعة والنفط لذلك، توقع بدر الدين محمود، وزير المال والاقتصاد، أن يحقق بلده أفضل معدلات النمو في أفريقيا ببلوغه 4.9 في المئة في موازنة عام 2017، مقارنة بمعدل النمو في الإقليم الذي لم يتعدّ حاجز 1.6 في المئة، أن تسجل نسبة الأداء للموازنة ما لا يقل عن 62.4 في المئة. لا شك في أن الموقع الاستراتيجي والجيوسياسي للسودان يجذب استثمارياً كل دول العالم. وبتفاعله مع التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة العربية، وبروز موقفه الإيجابي الداعم لسياسة المملكة العربية السعودية في قيادتها التحالف العربي لإنقاذ اليمن، عاد الاهتمام السعودي بقوة للاستثمار في السوادن والمشاركة باستغلال ثرواته. ويبلغ عدد الشركات العاملة بالذهب في السودان 349، منها 149 شركة امتياز، وارتفع العدد أخيراً الى 434 شركة بعد دخول شركات سعودية وإماراتية وقطرية في منظومة الاستثمارات العالمية للذهب. وتستعد روسيا للمشاركة في مشروع البحر الأحمر، خصوصاً أنها وقعت مع السودان خمسة اتفاقات في قطاعات المعادن والزراعة والصحة والنفط والغاز. ووقعت الصين أيضاً في مطلع الشهر، والتي بلغت استثماراتها في السودان نحو 11 بليون دولار، اتفاقات تشمل 24 مشروعاً تنفذها شركات صينية، وإنشاء منطقة تجارية حرة على ساحل البحر الأحمر.

4/1/2017

الصين: أحد أكبر أقاليم إنتاج الفحم يتعهد خفض الملوثات 20 في المئة

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أمس عن الحكومة المحلية قولها أن أحد أكبر الاقاليم المنتجة للفحم في البلاد تعهد خفض معدل التلوث بالجسيمات الدقيقة بنسبة الخمس بحلول عام 2020. وأعلنت الوكالة أن إقليم شانشي في شمال البلاد يهدف إلى زيادة نسبة الأيام في السنة التي يتمتع فيها الإقليم بجودة نوعية الهواء إلى 75.4 في المئة. وتأتي الخطوة بعدما تخطى تركيز الجسيمات الدقيقة المحمولة في الهواء في مدينة كبرى بشمال الصين، إشادات منظمة الصحة العالمية. وأضافت "شينخوا" أن الإقليم سيطبق نظاماً للترخيص على صدور الملوثات يغطي كل الأنشطة المسببة للتلوث، كما سيحد من التوسيع في الأنشطة الصناعية.