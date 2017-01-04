لبنان الحر

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون.

صوت لبنان

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير خارجية الأردن ناصر جودة موفداً من الملك عبد الله الثاني لتسليمه دعوة لحضور القمة العربية في آذار المقبل.

radio orient

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون وعرض معه للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

اذاعة النور

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفيرة هولندا في لبنان السيدة هيستر سومسن.

صوت المدى

زار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري رئيس الحكومة سعد الحريري في السرايا الحكومي حيث ناقش الطرفان الوضع الاقتصاديّ الراهن.