"النهار" لا يزال منفذ اعتداء اسطنبول ليلة رأس السنة فاراً على رغم الحملة الواسعة الجارية للعثور عليه، إلا أن السلطات التركية باتت تملك الكثير من المعلومات عنه ونشرت صوراً له ويشتبه في أنه يتحدّر من بلد في آسيا الوسطى. وقُتل في الاعتداء 39 شخصاً وجُرح 65 آخرون ليل السبت – الأحد في ملهى "رينا" الليلي المشهور بعدما أطلق عليهم المشتبه فيه النار عشوائياً.

"النهار" أوردت صحيفة "حرييت" أنه تبيّن للمحققين أن منفذ الاعتداء الذي تبنّى مسؤوليته تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش" يتحدر من إحدى دول آسيا الوسطى مثل قرغيزستان أو أوزبكستان، وكانت وسائل الإعلام التركية تداولت اسم لاخي مشربوف مشتبهاً فيه محتملاً في الاعتداء.

"النهار" صرّح الناطق باسم جهاز الاستخبارات القرغيزي رخات سليموف في وقت سابق بأن لجنة الأمن القومي تجري تحقيقاً في شأن احتمال تورّط مواطن قرغيزي في اعتداء اسطنبول.

"النهار" كتب المعلّق عبد القادر سلفي المعروف بقربه من السلطات التركية أن السلطات التركية كشفت هوية الجاني وتبيّن أنه سبق أن شارك في القتال في سوريا إلى جانب داعش.

"النهار" أفادت وكالة "دوغان" التركية للأنباء أن السلطات اعتقلت حتى يوم أمس 16 شخصاً على ذمّة التحقيق، بينهم زوجة المشتبه فيه وأجنبيان أوقفا في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول.

"الأنوار" حث البابا فرنسيس زعماء العالم على العمل معاً لمكافحة طاعون الإرهاب قائلاً في كلمته يوم الأحد الماضي بمناسبة العام الجديد إن بقعة دم تلطّخ وجه العالم مع بدء عام 2017.

"الأنوار" قال بن والاس وزير الأمن البريطاني في مقابلة صحافية أن متشددي تنظيم داعش يأملون شن هجمات كيماوية تسقط أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى على أهداف في بريطانيا وأماكن أخرى في أوروبا.

"الأنوار" اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الحرب على داعش في العراق وسوريا هدفها حماية فرنسا من الإرهاب وذلك في كلمة خلال زيارة يقوم بها إلى بغداد.

"الأنوار" قال الجيش الأميركي في بيان أن 188 مدنياً على الأقل لقوا حتفهم في الغارات التي قادتها الولايات المتحدة ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا منذ بدء العملية عام 2014.

"الأنوار" اقتحم مسلّح حفلاً أقيم في أحد المنازل بمناسبة العام الجديد وقتل 11 شخصاً بينهم زوجته السابقة وابنه البالغ من العمر ثمانية أعوام ثم انتحر.

"الأنوار" قالت السلطات الصومالية أن انتحاريين هاجموا المقر الرئيسي لقوّات حفظ السلام في العاصمة مقديشو أمس الأول فقتلوا ثلاثة من أفراد الأمن الصوماليين على الأقل.