"معهد المشروع الأميركي" تناول قرار الإدارة الأميركية بعدم استخدام حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الخاص بعدم شرعية المستوطنات. وقال إن القرار الأممي يفترض توفير آلية قانونية ملزمة للطرفين بيد أن الأمر غير ذلك. ورأى أن المسألة الجوهرية ليست في وضعية المستوطنات بل من هي الجهة التي لها حق السيادة والقرار على أراضي الضفة الغربية وهل ستتم مناقشتها وحلها على طاولة المفاوضات أو على ساحة المعركة.

"المجلس الأميركي للسياسة الخارجية" تناول وعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الانتخابية والتزاماته بأمن إسرائيل. ووعده بنقل مقر السفارة الأميركية إلى القدس. ورأى أن هذا الوعد قد نشهد تحقيقه في المدى القريب. واعتبر أن نقل السفارة سيشكل خطوة كبرى على طريق حسم وضع مدينة القدس كعاصمة لإسرائيل وهذا أمر أحجمت عن اتخاذه الولايات المتحدة منذ قرار التقسيم في العام 1947.

"مركز الدراسات الاستراتيجية" لفت إلى الإنجازات المهمة التي حققتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في تعزيز الإجراءات الأمنية في الداخل الأميركي وكذلك في جهود مكافحة الإرهاب العالمي. وأشار إلى أن معظم الجهود الأميركية تتمركز حول التهديد الآتي الذي يمثله "داعش" وتداعياته على الداخل الأميركي وأوروبا. خاصة وأن محاربة التطرف يدور داخل ساحات الدول الإسلامية عينها.

"معهد كاتو" تناول الجدل الدائر حول تفضيل ترامب الاطلاع على التقارير الاستخباراتية مرة في الأسبوع بدل الاطلاع عليها يومياً، تجسيداً لازدرائه المؤسسات الأمنية التي يتهمها بأنها تتحمل القسط الأوفر من مسؤولية شن حروب لا مبرر لها.

"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط" أشار إلى أن ترامب لم يكشف حتى الآن عن جميع أوراق تعامله مع الشرق الأوسط. ويبدو المستقبل معه غامضاً بالنسبة لحلفاء أميركا الإقليميين، لا سيما لناحية نيته إرساء أرضية تفاهم أميركية روسية لمواجهة التحديات الرئيسية مثل محاربة "داعش" وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.

"معهد كارينغي" استعرض مرحلة ما بعد تحرير حلب والخيارات المتاحة أمام القوات السورية وإلى أين ستتجه. مرجحاً استمرارها السعي لإلحاق الهزيمة بالمعارضة في الأجزاء الغربية من سوريا.