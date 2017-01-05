لبنان الحر

تمنّى مجلس المطارنة الموارنة للحكومة التوفيق في معالجة الأمور الملحّة ولا سيّما إقرار قانون جديد وعادل للانتخابات يؤمّن التمثيل الصحيح وإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها الدستوري.

صوت لبنان

استقبل رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب وفداً من رجال الأعمال اللبنانيين في جدّة، وقد عرض المجتمعون أوضاع الجالية اللبنانيّة.

radio orient

استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابيّة فؤاد السنيورة سفير جنوب أفريقيا المفوّض في لبنان شون بينفلوت، وكان بحث في الأوضاع العامّة والعلاقات الثنائيّة.

اذاعة النور

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ الاستثمار على الأمن يبقى أهم استثمار وطني، منوّهاً بجهود الجيش والقوى الأمنيّة في تعزيز الاستقرار وطمأنة اللبنانيين.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون رئيس الحكومة سعد الحريري.