لبنان الحر

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف في وزارة الدفاع مدير عام الأمن العام اللواء الركن عباس ابراهيم حيث تم التداول بالأوضاع الأمنية.

صوت لبنان

التقى وزير الإعلام ملحم رياشي وفداً من الإعلاميين وتمّ البحث في قضايا إعلامية.

radio orient

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي وفداً من الجالية الإفريقية.

اذاعة النور

التقى رئيس الحكومة السابق تمام سلام سفيرة هولندا في لبنان هستر سمسن وجرى عرض للأوضاع والتطورات.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أهالي العسكريين المخطوفين بحضور اللواء عباس ابراهيم.