"النهار" تعرّضت تركيا أمس لهجوم جديد أوقع قتيلين في مدينة أزمير الساحلية وذلك بعد خمسة أيام من اعتداء اسطنبول الذي لا يزال منفّذه فارّاً.

"النهار" نفّذت السلطات التركية أمس توقيفات جديدة في سياق التحقيق في اعتداء ليلة رأس السنة في اسطنبول والذي تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

"النهار" أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس بإنجازات إدارته المنتهية ولايتها وذلك في رسالة إلى الشعب الأميركي.

"النهار" كشف مسؤولان أميركيان أن الولايات المتحدة ستنقل أربعة سجناء من معتقل غوانتانامو إلى السعودية في الساعات الـ24 المقبلة.

"الشرق" صرّح نائب رئيس الوزراء التركي قيسي كايناك بأن مسألة استخدام قاعدة انجرليك الجويّة من قبل حلف شمال الأطلسي وقوات التحالف الدولي كانت على جدول أعمال الحكومة.

"الشرق" قال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي إن قتلى الجيش الإيراني الذين لقوا مصرعهم في سوريا دفاعاً عن نظام بشار الأسد سقطوا من أجل أن لا تحارب إيران داخل حدودها بحسب تعبيره.

"الشرق الأوسط" أكّد مدير الاستخبارات الأميركية جيمس هلابر ومدير وكالة الأمن القومي الأميرال مايكل روجرز أمس ضلوع روسيا في التدخل في الانتخابات الأميركية رغم تشكيك الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

"الأنوار" أبلغت الاستخبارات الأميركية الكونغرس أمس أن الهجمات الإلكترونية الروسية تشكّل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة.