لبنان الحر

أكد النائب ابراهيم كنعان من معراب بأننا نأمل التوصل لاتفاق حول قانون الانتخاب وقرارنا جدي بمكافحة الفساد.

صوت لبنان

قال الوزير معين المرعبي أننا نعمل على خطة حكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية للاستجابة لأزمة النزوح بسلسلة مشاريع حيوية.

radio orient

اعتبر وزير التربية والتعليم مروان حمادة أن القطاع التربوي أساسي في لبنان، فكل الحركات والثورات والتغييرات الجوهرية في العالم تبدأ مع المعلمين.

اذاعة النور

حيّا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس، الحكومة الجديدة، التي انطلقت انطلاقة جيدة في بداية عهدها، بإقرارها مراسيم النفط.

صوت المدى

قال عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون ان زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية ستفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – السعودية، وستؤسس لمرحلة جديدة بين البلدين الشقيقين، وبالتالي بين لبنان وسائر دول الخليج.