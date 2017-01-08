(الديار) ذكر شهود عيان أن جنوداً مارقين في مدينة بواكي، ثاني أكبر مدن ساحل العاج، فتحوا النار على منزل مسؤول محلي، بعد وقت قصير من أنباء عن توصل وزير الدفاع لاتفاق إنهاء تمرد بدأ قبل يومين. وأضافت المصادر أن وزير دفاع ساحل العاج، آلان ريشار دونواهي، محاصر داخل ذلك المنزل جراء إطلاق النار، ولا يستطيع العودة إلى العاصمة أبيدجان.

(الحياة) أصدرت الحكومة التركية 3 قرارات أثارت جدلاً بسبب إقرارها في ظل حال الطوارئ المفروضة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف تموز (يوليو) الماضي. واستهدفت القرارات إقرار تعديل دستوري يؤمّن الانتقال إلى نظام حكم رئاسي، علماً أنه يجب أن يمرّ عبر البرلمان أولاً ثم يُطرَح على الاستفتاء الشعبي. وتصاعدت التساؤلات في شأن حدود استخدام الصلاحيات الممنوحة للسلطات التركية بموجب قانون الطوارئ. وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية، كما قد يتيح للرئيس رجب طيب أردوغان الاستمرار في السلطة حتى العام 2029.

(الحياة) قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان إن الجيش الفرنسي سيضاعف عدد "الجنود الرقميين" في محاولة للتصدي لأي هجمات إلكترونية، موضحاً أن بلاده أقل عرضة للقرصنة من الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف لو دريان في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية الأسبوعية "يجب أن لا تتمكن فرنسا من الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الالكترونية فحسب، بل يجب أن تكون قادرة أيضاً على تنفيذ هجمات بنفسها إذا دعت الحاجة لذلك"، موضحاً سعي فرنسا إلى "زيادة عدد الجنود الرقميين إلى 2600 بحلول 2019 بدعم من 600 خبير الكتروني إضافيين". وتابع: "في حال وقوع هجوم الكتروني فإن فرنسا سترد بنفس الطريقة وبالأسلحة التقليدية أيضاً"، مؤكداً وجود "خطر حقيقي بوقوع هجمات الكترونية على البنية الأساسية المدنية الفرنسية مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والنقل، إضافة إلى هجمات ضد الديموقراطية ووسائل الإعلام الفرنسية".

(المستقبل) فصلت السلطات التركية أكثر من ثمانية آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الاضافية، في اطار التحقيقات التي فتحت بعد الانقلاب الفاشل في تموز الماضي، وفقاً لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية ليل الجمعة السبت. ومن بين المفصولين 2687 شرطياً و1699 موظفاً في وزارة العدل و838 موظفاً في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلاً عن 631 أكاديمياً و8 أعضاء من مجلس الدولة. واوضحت المراسيم، ان المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا الى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.