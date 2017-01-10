لبنان الحر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الزعنون، على رأس وفد جرى البحث حول التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

صوت لبنان

استقبل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي وفداً ضم نواباً في البرلمان الفرنسي.

radio orient

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري السفير البريطاني هيوغو شورتر وتم البحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية.

اذاعة النور

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وزير البيئة طارق الخطيب وجرى البحث في الأوضاع العامة.

صوت المدى

نائب رئيس الوزراء التركي: الاستفتاء على الدستور الجديد قد يتم في أول أسبوع من شهر إبريل.