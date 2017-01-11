لبنان الحر

وزيرا خارجية روسيا وتركيا يؤكدان أهمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واستمرار مكافحة التنظيمات الإرهابية.

صوت لبنان

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بعد أن كان والوفد المرافق قد شاركوا في مأدبة غداء أقيمت على شرفهم بعد المحادثات الموسّعة بين الطرفين اللبناني والسعودي.

radio orient

نقل نقيب الصحافة عوني الكعكي عن رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقاء مع وفد من النقابة تنويهه بكلام الرئيس ميشال عون أمس من السعودية، مؤكداً التفاهم الكامل معه حول أهمية تسريع وتسهيل إنجاز ما يحتاجه المواطن عبر الحكومة .

اذاعة النور

أعلن النائب حسن فضل الله بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات أن ملف الإنترنت غير الشرعي ما زال بمرحلة الدفوع الشكلية والمسار القضائي، مضيفاً أن المطلب الأساسي يبقى الإسراع في بتّ هذه الأمور.

صوت المدى

إصابة السفير الإماراتي ودبلوماسيين بتفجير استهدف دار ضيافة والي قندهار.