"النهار" تعهّد وزير العدل المعيّن في حكومة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السناتور المحافظ عن ولاية ألاباما جيف سيشنز حماية الأقليات والحريات الفردية، نافياً اتهامات بإدلائه بتصريحات عنصرية.

"النهار" وجّهت الولايات المتحدة اتهامات إلى قريبين من الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بالمشاركة في مخطط لدفع رشى إلى مسؤول في دولة في الشرق الأوسط في ما يتعلّق بمحاولة بيع مجمّع مبانٍ قيمته 800 مليون دولار في فييتنام.

"النهار" قتلت الشرطة التركية شخصاً حاول دخول مركز الشرطة الرئيسي في مدينة غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد، وهي تبحث عن شخص آخر في ما وصفه مسؤول أمني بأنه محاولة لشنّ هجوم انتحاري.

"النهار" شارك مئات الآلاف من الإيرانيين في تشييع جثمان الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

"المستقبل" أكّدت إيران أنها ستجري الشهر المقبل مفاوضات مع السعودية حول المشاركة في موسم الحج للعام الحالي بعد تلقيها دعوة رسمية من المملكة لهذا الغرض.

"المستقبل" ندّد الكرملين أمس بفرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا تستهدف بشكل خاص مسؤولاً كبيراً في جهاز التحقيق الجنائي، معتبراً أنها خطوة إضافية تسيء للعلاقات بين البلدين.

"المستقبل" قتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وأصيب العشرات بجروح بانفجارين وقعا قرب مبنى البرلمان الأفغاني، أحدهما نفّذه انتحاري راجل والثاني بسيارة مفخّخة أثناء خروج الموظفين من المكاتب.

"المستقبل" أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية عن نجاح تجربة إطلاق سرب يضمّ 103 طائرات مسيّرة صغيرة قد تُمكّن البنتاغون قريباً من استخدام هذا السلاح المتطوّر الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في وجه خصوم محتملين.

"الأنوار" اجتمع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع رجل الأعمال الأميركي اللبناني الأص توم براك المكلّف بالإشراف على مراسم تسلّم ترامب السلطة من الرئيس المنتهية ولايته أوباما، وقد جرى البحث في تفاصيل حفل التنصيب.

"الأنوار" التطورات السياسية في فنزويلا بعد تصويت البرلمان على عزل رئيس الجمهورية مادورو تمهّد الطريق أمام احتمال تولّي نائبه طارق العيسمي الحكم وهو سوري الأب ولبناني الأم.

"الشرق" اعتبر فرنسوا فيون المرشح اليميني في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في فرنسا أن الوضع في الشرق الأوسط بدأ يخرج من تحت سيطرة الغرب في مقابل تنامي دور روسيا.