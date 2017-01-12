"مؤسسة راند" بشرت بالتأزم والصدام المقبل في شرق آسيا، واعتبرت أنّ الحرب مع الصين لن تستدعي تدخّل قوى أخرى وأنها ستبقى محصورة في منطقة شرق آسيا.

"مؤسسة هاريتاج" شدّدت على ضرورة سد الثغرات الكامنة في الأوضاع العسكرية وإيلاء الأولوية لتعزيز الجهوزية القتاليّة للقوات الأميركيّة وزيادة عديدها وتحديث ترسانتها بعيداً من ضغوط المتطلّبات الاجتماعية الأخرى.

"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" نبّه من تشتيت الجهود الأميركية الرسمية ومحورها الراهن هو التهديد المباشر من تنظيم "داعش" والخطر الخارجي الذي يمثّله على الولايات المتحدة وأوروبا. وأوضح أنّه يتعيّن على الولايات المتحّدة توفير الدليل الحسي لقدرتها على التصرّف بحزم وأيضاً كشريك باستطاعة الأطراف الأخرى المشاركة ومنحه الثقة.

"معهد المشروع الأميركي" طالب صنّاع القرار توفير الدعم العسكري للكرد والحث على استخدام مكثّف لوحدات القوات الخاصّة الأميركيّة. مناشداً الرئيس ترامب العمل الحثيث مع الأردن لإنشاء وتوسيع منطقة آمنة على حدوده الشماليّة مع سوريا التي يعتبرها أزمة أجيال مستقبلها يكمن في فدرلتها.

"معهد هوفر" دعا إلى تقييد تمدّد إيران في لبنان والعراق والبحرين واليمن والمملكة العربيّة السعوديّة ومناطق أخرى في المنطقة، معتبراً أنّ جذورها تكمن في السياسات الأميركيّة الخاطئة.

"معهد أبحاث السياسة الخارجيّة" طالب بتقليص حجم ونفوذ مجلس الأمن القومي الذي تضخّم في عهد الرئيس أوباما لنحو 400 عنصر واتهامه للمجلس بفقدان استراتيجيّة واضحة المعالم.

"معهد واشنطن" ناشد إدارة الرئيس ترامب التسليم بأن سوريا أضحت مقسمة فعلياً ويتعين إنشاء مناطق آمنة في مناطق مختلفة تحت سيطرة قوى المعارضة وبمحاذاة الحدود التركية الأردنية للحد من تدفق اللاجئين إلى الخارج، والتفاوض مع موسكو وامتحان على التزام روسيا بمكافحة الإرهاب في سوريا، وإحداث شرخ بين إيران وروسيا حول سوريا.