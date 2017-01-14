لبنان الحر

استقبل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني سفيرة كندا في لبنان ميشيل كاميرون، وعرض معها الأوضاع في لبنان ومهمات الوزارة.

صوت لبنان

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من بلدية مزرعة الضهر الشوف، وبلدية غزير، وتمّ عرض للأوضاع العامة إضافة إلى شؤون إنمائية.

radio orient

التقى وزير المهجرين طلال أرسلان وفوداً رسمية وأمنية وبلدية، وبحث معها شؤوناً خدماتية وإنمائية للقرى والبلدات.

اذاعة النور

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، أن لبنان بلد المحبة والإنصاف وعلى اللبنانيين أن ينصروا وطنهم ويدعموا مؤسساته وجيشه.

صوت المدى

استقبل وزير العدل سليم جريصاتي في مكتبه أعضاء الجسم القضائي في لبنان، الذين قدموا له التهاني لمناسبة تولّيه منصبه الوزاري.