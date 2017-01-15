TL

عطلة الأسبوع باردة في طقسها، مريحة سياسياً، وخطوات مرتقبة تشريعاً في جلسة يومي الأربعاء والخميس في البرلمان، وفي جلسة لمجلس الوزراء عند الثالثة بعد ظهر الأربعاء في السرايا الحكوميّة.

المنار

سياسياً، اجماع على ضيق المهل انتخابياً، وبحث عن توافق يفضي إلى قانون انتخابي عادل، مدخله النسبيّة مقدّمة الزاميّة لاصلاحات حقيقيّة، كما أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم.

nbn

إلى التشريع سر. فالأسبوع الطالع على موعد مع جلستين حدّدهما الرئيس نبيه بري يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وما بينهما علمت الـ NBN عن تحديد جلسة لمجلس الوزراء تعقد عند الثالثة من بعد ظهر الأربعاء في السراي الحكومي، بجدول أعمال عادي، باستثناء النظام المالي لهيئة إدارة قطاع البترول، والمؤجّل من الجلسة الماضية.

mtv

سياسياً، الأسبوع الطالع سيكون تشريعياً بامتياز، بعدما دعا الرئيس بري إلى جلستين برلمانيّتين الأربعاء والخميس. ومع أنّ قانون الانتخاب غير مدرج على جدول الأعمال، فإنّه سيكون حاضراً في مداولة النواب خارج القاعة العامة.

NTV

في الخارج، تحضيرات لمفاوضات آستانة حول حل الأزمة السوريّة، في ظل توافق روسي- تركي على استمرار الهدنة، حتى موعد انعقاد المفاوضات المرجّح في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

المستقبل

لم تخرج قضيّة طيور المطار من دائرة الضوء، فبقيت مدار نقاش ومتابعة، بالتوازي مع الاجراءات التي اتّخذت في إطار ما قرّرته اللّجنة الوزاريّة المتابعة لهذه القضيّة.

OTV

في الأسبوع المقبل، سينتقل النقاش في الجلسة التشريعيّة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي يومي الأربعاء والخميس، وبنودها التي يغيب عنها قانون الانتخاب الحاضر في النقاشات والمساعي، للوصول إلى أرضيّة مشتركة تؤمّن أفضل تمثيل. كما تغيب الموازنة التي لم تنجزها الحكومة بعد، والتي ستحضر بمسارها التحضيري وأرقامها الحاضرة والغائبة، على طاولة لجنة المال والموازنة الثلاثاء.

LBC

الجلسة التشريعيّة تحمل في طيّاتها تعاوناً بين المجلس النيابي والحكومة، ومراقبة في الوقت نفسه للأعمال الوزاريّة، وهناك مشاريع قوانين ستدرس وتقر أو تعدل.

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