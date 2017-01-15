لبنان الحر

أكّد أمين عام تيّار المستقبل أحمد الحريري أنّ الوصول إلى قانون انتخابي جديد هو إنجاز لكل القوى السياسيّة.

صوت لبنان

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع أنّ ثمّة تواصل جدّي بين الأفرقاء السياسيين في كل الاتجاهات من أجل التوصّل إلى قانون انتخابي جديد.

radio orient

التقى مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ عبد اللطيف دريان في الرياض وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الدكتور صالح آل الشيخ وتمّ الإتّفاق على تعزيز العلاقات لما فيه خير البلدين.

اذاعة النور

أشار وزير الزراعة غازي زعيتر إلى أنّنا قفزنا قفزة ايجابيّة وكبرى في انجاز الاستحقاق الرئاسي والحكومي، وهاتان الخطوتان تشكّلان عامل أمل للبنانيين.

صوت المدى

أكّد النائب إبراهيم كنعان خلال لقاء إنمائي متني على أنّ الإنماء المتوازن ليس منّة من أحد بل هو واجب على السلطة وواقع سيتحقّق.