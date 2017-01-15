"المستقبل" رحّب البولنديون حكومةً وشعباً أمس، بالقوّات الاميركيّة التي وصلت إلى البلاد هذا الاسبوع في إطار عمليّة انتشار غير مسبوقة في الخاصرة الشرقيّة لحلف شمال الاطلسي بهدف ردع أي تهديد روسي محتمل. وتتألف "الكتيبة الحديديّة" المجهّزة بمعدّات ثقيلة من نحو 3500 جندي، وهي تتّخذ مقراً لها في فورت كارسون في كولورادو. ومن المقرّر أن تنتشر في كل من استونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر بشكل تناوبي. ويأتي هذا الانتشار في إطار عمليّة "العزم الاطلسي" التي اطلقتها وزارة الدفاع الاميركيّة بهدف مواجهة المخاوف الامنيّة في الخاصرة الشرقيّة للحلف الاطلسي بعد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية في 2014. وقال السفير الاميركي في بولندا بول جيمس "تتمتّع هذه الكتيبة الاميركية بأكبر قدر من القوّة فهي مؤلّفة من كتيبة مستعدّة للقتال ومجهّزة بأحدث المعدّات والاسلحة". وأضاف "هذه القوّة تجسّد التزام أميركا القوي باحترام التزاماتها بموجب معاهدة حلف شمال الاطلسي بالدفاع عن حلفاء الحلف".

"المستقبل" أطلق أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي تحقيقاً في عمليّات التجسّس الروسيّة مؤكّدين أنّ تقارير الاستخبارات حول تدخّل لموسكو في الانتخابات الرئاسيّة في 2016 واحتمال وجود علاقات لها مع أطراف أميركيين "يثير قلقاً عميقاً". والتحقيق الذي يدعمه الديموقراطيّون والجمهوريّون، قد يقضي بمثول مسؤولين في إدارة باراك اوباما المنتهية ولايتها والإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، للادلاء بشهاداتهم. وتقول وكالات الاستخبارات الاميركيّة أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أوامر بعمليّات قرصنة وحملات نشر أخبار كاذبة للتدخّل في حملة الانتخابات الرئاسيّة سعياً لدعم حظوظ ترامب في الفوز والإضرار بمنافسته الديموقراطيّة هيلاري كلينتون.

"المستقبل" أعلنت السلطات المجريّة أنّ فرنسيّة تبلغ من العمر 19 عاماً وبلجيكيّة في الثامنة عشرة من العمر، اعتقلتا على الحدود في المجر بموجب مذكّرة توقيف أوروبيّة للاشتباه بأنّهما كانتا تريدان الالتحاق بالمتشدّدين بينما كانتا تحاولان التوجّه إلى بلغاريا عن طريق صربيا. وأوقفت الشابتان في مركز روجكي الحدودي بينما كانتا على متن حافلة متوجّهة إلى صوفيا، كما قال ناطق باسم الشرطة لوكالة الأنباء المجرية الرسميّة.