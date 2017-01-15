"المستقبل" أعلن وزير الخارجيّة السوداني إبراهيم غندور أمس، إنّ قرار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المبدئي، بتخفيف العقوبات عن السودان، اتُخذ بموافقة تامّة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وبعد اجتماعات سريّة استمرّت شهوراً. وكانت الولايات المتّحدة قد قالت أوّل من أمس الجمعة إنّها سترفع حظراً تجارياً فُرض قبل 20 عاما على السودان، لتلغي بذلك تجميداً للأصول وتزيل عقوبات ماليّة، كرد على تعاون الخرطوم في محاربة تنظيم "داعش" وجماعات أخرى. وستؤجّل هذه الخطوة 180 يوماً لتحديد ما إذا كان السودان سيتحرّك بشكل أكبر لتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، ويحل صراعات سياسيّة وعسكريّة بما في ذلك في دارفور. ويضع هذا التأجيل القرار النهائي في يد ترامب ووزير خارجيّته الذي من المرجّح أن يكون ريكس تيللرسون، وهو مسؤول تنفيذي نفطي سابق.

"المستقبل" قرّرت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الـ48، في ختام اجتماعها الطارئ أمس في دار مجلس عرعرة ــ عارة المحلي، سلسلة تحرّكات احتجاجيّة تصدّياً لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو حيال الأقليّة الفلسطينيّة في الأراضي العربيّة المحتلّة عام 48. فقد تقرّر إقامة صندوق محلّي لإعادة تشييد البيوت المهدّمة في قلنسوة، وتنظيم قافلة سيارات من الجليل والمثّلث تلتقي في قلنسوة، وتخرج إلى الكنيست، وتتظاهر يوم الأربعاء المقبل أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، مع إمكانيّة إقامة خيمة احتجاج على طول اليوم. كما قرّرت اللجنة لقاء السفراء الأجانب، وتفعيل فعاليّات عالميّة حول الموضوع، وإنشاء صندوق قومي يعالج القضايا القطرية وبالذات قضيّة الأرض والمسكن، وعقد مهرجان قطري بخصوص الأرض والإنسان.

"المستقبل" أعلن البنتاغون مقتل مسؤول كبير في تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" أواخر الأسبوع الماضي في غارة جويّة أميركيّة. وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركيّة بيتر كوك إنّ الضربة التي نفّذت في 8 كانون الثاني في محافظة البيضاء، وسط اليمن، أودت بحياة عبد الغني الرصاص عضو التنظيم. وأضاف كوك في بيان أنّ "هذه الضربة" أزالت مسؤولاً كبيراً في «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" يُعتبر أحد قادة التنظيم في المنطقة، وستعرقل العمليّات الارهابيّة للتنظيم في اليمن والمنطقة.