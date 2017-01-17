لبنان الحر

عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب مع السفير الفرنسي إيمانويل بون للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

صوت لبنان

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغرد كاغ مع نائبها فيليب لازاريني.

radio orient

استقبل الرئيس السابق ميشال سليمان في دارته في اليرزة النائب إيلي ماروني وبحث معه في الأوضاع السياسية العامة.

اذاعة النور

استقبل وزير المالية علي حسن خليل السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين وبحث معه في مجمل الأوضاع المحلية.

صوت المدى

التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري السفير اليوناني في بيروت تودوروس باساس وبحث معه في مجمل الأوضاع.