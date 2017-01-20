لبنان الحر

أقرّ مجلس النواب في الجولة الأولى من جلسة اليوم قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي كان قد اقترحه النائب غسان مخيبر. كما أقر المجلس تعديل قانون الإيجارات بإضافة فقرة تقضي بإنشاء حساب يستفيد منه المستأجرون وتعليق الأحكام المتصلة بصندوق المساعدات والمراجعات القضائية.

صوت لبنان

أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أنّ الوضع ممسوك وتحت السيطرة، وأنّ التحقيقات مع الإرهابيين الموقوفين كشفت عن احتواء مخيمات النزوح عناصرَ مستعدّة للاستجابة للمجموعات الإرهابية وتنفيذ عمليات انتحارية.

radio orient

شدد وزير الاتصالات جمال الجراح على أن القوى السياسية تفرض جهودًا حثيثة لصياغة قانون انتخابات جديد يراعي هواجس الأطراف كافة بمن فيهم النائب وليد جنبلاط مشيراً الى أن الكفة تميل نحو المختلط أكثر.

اذاعة النور

لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية، مدعوة للمشاركة في مفاوضات أستانا حول سوريا"، معرباً عن أمله "في مشاركة ممثلين عن إدارة ترامب في مفاوضات أستانا"، مؤكداً أن "الملف السوري سيشكل نقطة التماس الأولى لروسيا مع أميركا".

صوت المدى

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون، داعياً إياهم الى اختيار نواب على انسجام مع بعضهم البعض ليتمكنوا من تحقيق الإنجازات التشريعية والرقابية التي تهم الجميع.