"الحياة" ينصّب دونالد ترامب اليوم رئيساً للولايات المتحدة في واشنطن التي اتخذت فيها تدابير أمن استثنائية تحسباً لأي طارئ لا سيما أن مئات الآلاف تدفقوا إلى العاصمة من مؤيدي الرئيس المنتخب ومعارضيه الذين يستعدون لتنظيم تظاهرات احتجاج ضخمة.

"الحياة" يراقب العالم بقلق القرارات التي يمكن أن يتخذها ترامب في عهده. ترامب (70 عاماً) الذي بنى صعوده السياسي على نجاحه في مجال العقارات مستنداً إلى أفكار شعبوية أثارت حماسة اليمين وراء شعار "سنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

"الحياة" يستضيف أوباما للمرة الأخيرة ترامب في البيت الأبيض ويتناولان قهوة الصباح قبل توجههما في سيارة واحدة مع زوجتيهما إلى باحة الكونغرس حيث سيلقي ترامب خطاباً بعد أدائه القسم الدستوري أمام رئيس المحكمة العليا القاضي الأعلى جون روبرتس وسيحمل خطاب ترامب أبعاد سياستيه الداخلية والخارجية.

"الحياة" فنّدت روسيا مزاعم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما في شأن نزع السلاح النووي مؤكدة ضرورة حدوث ذلك في عملية متوازنة وعادلة لا تخل بمبدأ التكافؤ.

"الحياة" أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 20 إطفائياً أمس بعدما أدى حريق إلى انهيار برج في طهران يضم 15 طابقاً ويحوي 400 محل تجاري وورش عمل لصنع الملابس الرجالية.

"الشرق الأوسط" هدد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر الحكومة الإسرائيلية بعقوبات في حال استمرت في سياستها القمعية والعنصرية تجاه المواطنين العرب (فلسطينيي 48).

"الشرق الأوسط" كشفت تحقيقات السلطات التركية مع سفاح ليلة رأس السنة في اسطنبول الأوزبكي عبد القادر ماشاريبوف عن مزيد من المفاجآت لعل أكثرها إثارة مع يتعلق بتقديم تنظيم داعش مكافأة له تمثلت في النساء الثلاث اللاتي ضبطن معه لحظة القبض عليه. وأفادت المعلومات بأن تلك المكافأة كانت سبباً في إشعال غضب زوجة مشاريبوف أم ولديه الأوزبكية. وكشفت معلومات جديدة عن وجود دور مهم لزوجته في عملية إلقاء القبض عليه بعد أن سمعت أن زوجها يعيش مع 3 نساء.

"النهار" تعد وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الخيارات التي يمكن عرضها على دونالد ترامب للتعجيل في الحملة العسكرية على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بناء على الرغبة التي عبر عنها الرئيس المنتخب خلال حملته.

"النهار" في آخر مؤتمر صحافي له في البيت الأبيض حيث أمضى ثماني سنوات، صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه سيلزم الصمت كي يتيح لخلفه دونالد ترامب أن يحكم، لكنه في الوقت عينه لن يتردد في المجاهرة بموقف ما إذا وجد أن القيم الأساسية لأميركا على المحك.