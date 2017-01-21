لبنان الحر

شجب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عملية خطف المواطن سعد ريشا في منطقة شتورا البقاعية، مناشدا الخاطفين "اطلاقه فوراً وإعادته سالماً إلى عائلته". ودعا "الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها من أجل إطلاقه وإلى تشديد تدابيرها في حق المجرمين الذين يسرحون ويمرحون دون حساب من أجل وضع حدّ لهذه الأعمال الإجرامية الغريبة عن ثقافتنا اللبنانية وبالتالي حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار الأمني".

صوت لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان يدعم كل ما من شأنه أن يحقق التضامن بين الدول العربية لأن هذا التضامن أساس قوة هذه الدول. واعتبر عون خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد ابو الغيط أن الجامعة لا تزال مرجعية على رغم الهوان الذي أصابها نتيجة الحروب والانقسامات.

radio orient

كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري أعطى أوامره بحصر الإجراءات الأمنية في ساحة النجمة وكل المنطقة المحيطة تلغى فيها الحواجز الا في حال انعقاد جلسة في مجلس النواب".

اذاعة النور

استقبل سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية بحضور وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، حيث جرى بحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

صوت المدى

أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قرارا حول استقبال طلبات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة عن القسم الأول من عام 2017.