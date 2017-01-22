لبنان الحر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير التربية مروان حمادة حيث تم البحث بالاوضاع العامة.

صوت لبنان

بحث رئيس مجلس الوزاء سعد الحريري مع وزير الخارجية العراقية ابراهيم الجعفري اموراً تهم البلدين كما دعا الوزير العراقي الحريري لزيارة العراق.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

اذاعة النور

أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وزير الخارجية العراقية ابراهيم الجعفري حيث تم البحث في تطوير العلاقات اللبنانية-العراقية.