"الديار" حفل تنصيب الرئيس الاميركي دونالد ترامب ما زال حديث العالم الذي يترقب كيف سيتعامل مع الشعارات الانتخابية الذي رفعها والتي اثارت الانتقادات بشأن الملفات الداخلية الاميركية وقضايا العالم وخصوصاً تجاه قضية الشعب الفلسطيني وانحيازه الكلي إلى اسرائيل مدعوما بمستشارين يرتبطون بعلاقات واسعة مع قادة العدو ويدعمون نقل السفارة الاميركية إلى القدس والاعتراف بها كدولة لعاصمة كبار العدو، وهذا ما سينفجر ثورة فلسطينية حسب ما ذكر مسؤولون فلسطينيون وان هذا الموقف سيسقط كل الخطوط الحمراء. حفل التنصيب حمل مفارقات عديدة حيث تناقلت وسائل إعلام أميركية لقطات للرئيس الجديد وهو يحي أشخاصا حاملين العلم الروسي، خلال توجهه في موكب من مبنى الكونغرس إلى البيت الأبيض.

"الديار" حذر بابا الفاتيكان من الحركات "الشعبوية" التي تتسبب بها الأزمات وتدفع إلى انتخاب "منقذين" وإلى إحاطة النفس بـ"أسلاك شائكة"، على حد قوله. وخلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "ال باييس" الإسبانية على مدار ساعة وربع بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأميركي الـ 45 دونالد ترامب، قال البابا فرنسيس "بالتأكيد الأزمات تثير مخاوف وقلقاً".

"المستقبل" أقر البرلمان التركي في قراءة ثانية، أمس، مشروع التعديل الدستوري الهادف الى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ما يفتح المجال لطرحه من اجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع. وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: "أمتنا ستقول الكلمة الاخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي". اضاف أنه يجب أن "لا يشكك احد في أن أمتنا ستتخذ القرار الامثل". وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود الى رئيس الوزراء، مع ان هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولي رجب طيب اردوغان الرئاسة في 2014.

"المستقبل" انهت وحدات من الجيش الألماني تحضيراتها للرحيل في الأيام القليلة المقبلة إلى ليتوانيا، في إطار خطة إنتشار وضعها قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمة وارسو العام الماضي من أجل تحصين دفاعات دول البلطيق الثلاث ليتوانيا ولاتفيا واستونيا في وجه أي اعتداء روسي محتمل. وتكمن أهمية هذا التحرك في رمزيته، إذ أنه يخرج الجيش الألماني مجدداً إلى الساحة الاوروبية للمرة الاولى في تاريخه منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية التي اذاق فيها الجيش الألماني النازي ملايين الأوروبيين ويلات الحرب.