"الديار" قبل يوم من مؤتمر "استانا" المتعلق بحل الازمة السورية وبرعاية روسية - تركية - ايرانية قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موقف إيران "يعقد" مسألة مشاركة واشنطن في مباحثات أستانا حول الأزمة السورية. وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع قناة "بي بي سي" البريطانية، أن "موسكو ترحب بدور أميركي في المباحثات، إلا أن طهران تعقد الأمر". وأكد أنه "لا يمكن حل الأزمة السورية بدون دور لواشنطن".

"المستقبل" بدأت المقاتلات العراقية، بدعم من التحالف الدولي، التمهيد للحملة العسكرية لطرد "داعش" من الساحل الايمن لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) فيما توشك القوات المهاجمة على انتزاع آخر منطقة في الساحل الايسر من المدينة لاعلانه محرراً بالكامل. واكد قائمقام الموصل حسين حاجم سيطرة القوات المشتركة على جميع أحياء الساحل الايسر، باستثناء منطقة الرشيدية الواقعة في المحور الشمالي. وأكد ان "الرشيدية بلدة كبيرة وتعد من اكثر المناطق التي يتواجد فيها داعش"، مشيرا الى انها "تضم 6 قطاعات سكنية وكل قطاع يضم 1000 منزل."

"المستقبل" اعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، ان بلاده تعمل من اجل التوصل الى حل سياسي في ليبيا، اثر لقاءات مع كبار المسؤولين الليبيين من مختلف المؤسسات المتنازعة على السلطة. واستقبلت مصر في الفترة الاخيرة رئيس حكومة الوفاق الوطني، التي تحظى بدعم المجتمع الدولي، فايز السراج ورئيس برلمان طبرق، الذي يدعم الحكومة المشكلة في الشرق عقيلة صالح، وكذلك المشير خليفة حفتر الذي يقود الجيش الوطني الليبي في الشرق. وقال شكري لدى افتتاح اجتماع في القاهرة لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا ان "الهدف من هذه الزيارات البحث عن امكانية التوصل الى ارضية مشتركة ومواقف توافقية تتيح تجاوز المنعطف الحالي للازمة الليبية".