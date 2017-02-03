لبنان الحر

اتصل وزير العدل سليم جريصاتي بنظيره السوري نجم أحمد، لاسترداد المواطن السوري خالد رضوان سليم، المتهم بجرائم خطف وسلب وقتل المواطن اللبناني مجيد جرجس راجي المعروف بمجيد الهاشم، متمنياً أن يصار إلى تسليمه بالطرق الإدارية.

صوت لبنان

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المعنيين مباشرة بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية إلى الاتفاق على قانون لا يكون مفصّلاً على قياس أحد بل يؤمن المساواة واحترام صوت الناخب وروح العدالة.

radio orient

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري وفد نقابة المهن البصرية برئاسة النقيب أحمد شري الذي قال على الأثر: "زرنا الحريري اليوم لكي نشكره على القانون الذي صدر في مجلس النواب، والذي ننتظره منذ أكثر من عشرين سنة.

اذاعة النور

باركت كتلة الوفاء للمقاومة لـ "الشعب الإيراني العزيز ثورته الرائدة وانتصاراته المتواصلة"، وتقدمت الكتلة من "سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي دام ظله ومن كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأسمى آيات التبريك والاعتزاز مع الدعاء لهم بدوام العز والتوفيق والتقدم".

صوت المدى

تحدّث الوزير جبران باسيل في مؤتمر الطاقة الاغترابية في جوهانسبيرغ، داعياً إلى حضور فاعل وإيجابي للجالية اللبنانية في إفريقيا. وأضاف "إننا لا نزال نتعرّض للتعديات الإسرائيلية على أرضنا وللإرهاب التكفيري وقد حاول البعض تذويب هويتنا من خلال إعادة هندسة الشرق وتعديل خرائطه".