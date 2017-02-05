لبنان الحر

اختتم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول زيارته الى عكار بلقاء جامع في بلدة القبيات حضره رجال دين وفاعليات عكارية.

صوت لبنان

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية في بريطانيا بريتي باتيل.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية في بريطانيا بريتي باتل في حضور سفير بريطانيا في لبنان هوغو شورتر.

اذاعة النور

التقى رئيس تيار المردة النائب اللبناني سليمان فرنجية وفداً من حزب الكتائب اللبنانية في مقر إقامته ببلدة بنشعي شمال لبنان.

صوت المدى

شارك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بالقداس في كنيسة سيدة أرز لبنان في جوهانسبورغ في جنوب افريقيا.