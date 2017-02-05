"الديار" تطلق مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي حملتها الانتخابية ضمن سباق الرئاسة في فرنسا، وعينها على كرسي الرئاسة في ظل ما تروجه استطلاعات الرأي من معطيات تفيد أنها ستتأهل للجولة الثانية من الانتخابات التي تبدأ في نيسان المقبل. ومن المقرر أن تنظم حملة لوبان عدة فعاليات انتخابية، بينما ستلقي كلمة أمام مؤيديها اليوم. وخلال يومين من الفعاليات في مدينة ليون، يتوقع أن تحدد زعيمة حزب الجبهة الوطنية سياساتها الرئيسية.

"الديار" حذرت بكين، أمس، واشنطن من أنها تزعزع الاستقرار في منطقة آسيا. المحيط الهادئ بعد تعهد وزير الدفاع الأميركي الجديد جيمس ماتيس بأن بلاده ستدعم اليابان في أي مواجهة عسكرية مع بكين حول جزر متنازع عليها. وكان ماتيس صرح في زيارة الى طوكيو أن أرخبيل سينكاكو الصغير (الذي تطلق عليه الصين اسم دياويو) في بحر الصين الشرقي يشمله التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان.

"المستقبل" ذكرت وسائل الإعلام الأميركية، أمس، أن الملياردير الأميركي الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لمنصب وزير الجيش انسحب بسبب العقبات المرتبطة بمصالحه المالية. وفينسنت فيولا الذي جمع ثروة بعد أن أسس شركة "فيرتيو فايننشال" هو أيضاً صاحب فريق الهوكي "فلوريدا بانثرز". ونقلت "ميليتاري تايمز" عن بيان لفيولا قوله: "أقدر الثقة التي منحني اياها الرئيس ترامب". وأضاف "أقدم دعمي المستمر للرئيس ترامب وإدارته وأنتظر بفارغ الصبر أن أتمكن من دعم الجيش والمحاربين القدامى كمواطن عادي".

"الحياة" جمدت السلطات الأميركية أمس، قرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول مواطني 7 دول مسلمة إلى الأراضي الأميركية بعدما قرر قاضٍ فيديرالي تعليق القرار، ما شكّل صفعةً للأخير الذي توعّد بالطعن سريعاً. وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفيديرالي إعلان الإدارة الأميركية أن أبواب الولايات المتحدة عادت وفتحت أمام رعايا الدول السبع.