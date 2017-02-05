"المستقبل" نظمت وزارة الشباب والرياضة العراقية، أمس، ماراثوناً دولياً، تعبيراً على السلام ونبذاً للعنف، بمشاركة آلاف المتسابقين من كلا الجنسين، بينهم مشاركون من 24 دولة عربية وأجنبية. وانطلق الماراثون من ساحة عباس بن فرناس قرب مطار بغداد الدولي غربي العاصمة، وصولاً إلى شارع أبو نؤاس وسط العاصمة، بعده ماراثون آخر للدراجات الهوائية انطلق من شارع أبو نؤاس باتجاه جانب الكرخ من العاصمة.

"المستقبل" تسلم الجيش التونسي ست مروحيات قتالية أميركية الصنع من ضمن 24 لمكافحة "الإرهاب". وأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس، في قاعدة قابس (جنوب) العسكرية على تسلم هذه المروحيات التي ستساهم في "تعزيز القدرات الاستطلاعية والهجومية (للجيش التونسي) في الحرب على الاٍرهاب" وفق بيان حكومي مقتضب. وقال مسؤول حكومي لفرانس برس إن المروحيات القتالية الست من نوع "أو إتش-58 كيوا" وإنها "دفعة أولى" من ضمن 24 مروحية من النوع نفسه، موضحاً أن بقية المروحيات ستصل في آذار المقبل.

"المستقبل" تعهدت الخرطوم، أمس، تعزيز علاقاتها الثنائية مع واشنطن رغم الحظر على دخول المواطنين السودانيين الأراضي الأميركية. وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور في رسالة الى نظيره الأميركي ريكس تيلرسون إن البلدين تربطهما العديد من الأهداف المشتركة بينها مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب بيان وزارة الخارجية.

"الحياة" اتفقت مصر والإمارات العربية المتحدة على تعزيز "العلاقات الاستراتيجة بين البلدين"، فيما نوه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ "الدعم الذي تقدمه الإمارات العربية لمصر ومساندة شعبها". وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى في أبو ظبي أمس، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقل اليه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤكد "التطلع إلى توثيق علاقات التعاون والتنسيق مع الإمارات خلال المرحلة المقبلة التي تزداد فيها عوامل عدم الاستقرار والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي"، وعبر عن "تقدير مصر للعلاقات الوثيقة والخاصة التي تجمع بين القاهرة وأبو ظبي".