الشرق الأوسط 8/2/2017

"أرامكو" تقترب من الاستحواذ على أكبر مصفاة أميركية.... وتبتعد عن آسيا

في الوقت الذي ابتعدت فيه ارامكو- الشركة النفطية العملاقة السعودية- عن الدخول في مشاريع لمصافي تكرير في دول اسيوية مثل فيتنام وماليزيا وبعض المشروعات في إندونيسيا، ها هي تقترب من تحقيق إنجاز مهم وهو الاستحواذ الكامل على أكبر مصفاة في الولايات المتحدة. وأعلنت شركة شل اويل الوحدة الأميركية لرويال داتش شل، أنها تتوقع تقسيم المصافي والاصول الاخرى لشركة موتيفا أنتربرايزز- المشروع المشترك مع ارامكو السعودية في الربع الثاني من 2017. وكانت شل وأرامكو قالتا في مارس (أذار) 2016 إنهما ستقسمان المشروع الذي إقيم قبل 20 عاماً ويدير ثلاث مصافي تكرير على الساحل الأميركي بخليج المكسيك، إحداها هي الأكبر في الولايات المتحدة. ورغم التقدم الذي حققته أرامكو في الولايات المتحدة إلا أنها انسحبت في الأشهر الثلاثة الماضية من ثلاث مشروعات في آسيا، حتى الأن. ومع تخلي أرامكو عن المضي قدما في هذه المشروعات أصبحت الصين والهند وتركيا والولايات المتحدة أبرز المحطات المقبلة في رحلة أرامكو لتوسعة أعمالها التكريرية. ولدى شركة أرامكو السعودية خطة استراتيجية طموحة لزيادة قدرتها التكريرية العالمية إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل في اليوم خلال العشر سنوات القادمة، من مستوى 4،5 مليون برميل يوميا حالياً.