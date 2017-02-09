لبنان الحر

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفداً من سفراء الاتحاد الاوروبي برئاسة سفيرة الاتحاد كريستينا لاسن.

صوت لبنان

التقى وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل ورئيس الكتائب النائب سامي الجميل.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار على رأس وفد من دار الإفتاء.

اذاعة النور

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

صوت المدى

قالت الخارجية الروسية إن موسكو على اتصال دائم مع واشنطن وطهران لتخفيف التوتر حول الاتفاق النووي.