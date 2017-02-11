لبنان الحر

استقبلت النائب بهية الحريري مفوض عام وكالة الأنروا بيار كرنيبول، وجرى عرض لعمل الوكالة الدولية ولأوضاع اللاجئين في مخيمات لبنان.

صوت لبنان

التقى وزير العمل محمد كبارة وزير البيئة طارق الخطيب وعرض معه أزمة التلوث الناتجة عن المكبّ في بكفتين.

radio orient

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط وفداً من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية برئاسة محمد شاهين، حيث جرى عرض للعلاقات بين لبنان والمملكة ولاسيما الاقتصادية.

اذاعة النور

أكد السفير الإيراني محمد فتحعلي وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات والمؤامرات الصهيونية التكفيرية.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفداً من تيار المستقبل برئاسة أمينه العام أحمد الحريري في قصر بعبدا.