لبنان الحر

لفت عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون إلى أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يخطط لزيارة بلدان عربية كثيرة تلقى دعوة لزيارتها منها بلدان خليجية وايران والعراق وغيرها وحتى دول أوروبية. وأوضح أنّ الرئيس عون سيزور سوريا عندما تحتاج الظروف ولكن حتى الآن لا مشروع لزيارتها، مؤكداً أنّ الرئيس عون يسعى لمصلحة لبنان لذلك لا يريد فتح سجالات داخل البلاد.

صوت لبنان

وجّه النائب محمد قباني في ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري كلمة قال فيها إنه من الممكن أن يصبح السياسي رئيساً ومن الممكن أن ينجح في مسؤولياته، ولكن من الصعوبة بمكان أن يكتسب الإنسان صفة الفروسية ولو اجتمعت لديه المناصب، والرئيس الشهيد كان طوال حياته فارساً شهماً في أخلاقه عملاقاً في عطاءاته.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط، المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيار كرينبول، وعرض معه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

اذاعة النور

رأى الوزير السابق فيصل عمر كرامي "أنّ مكب نفايات طرابلس بات يهدد بكارثة بيئية"، ودعا خلال استقباله وفوداً شعبية "جميع القيمين على البلدية واتحاد بلديات الفيحاء الى العمل لإيجاد علاج نهائي، وتوقيف كل الذين يرمون نفايات مهربة من خارج طرابلس".

صوت المدى

غرّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً: "كثر التنظير من كبار الجهابذة والأساتذة والعلماء حول الدستور في الحلقات المفرغة، في زمن العقم الفكري".