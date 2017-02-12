"الحياة" مع دخول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسبوعها الثالث في السلطة هذا الأسبوع، تحول قرار حظر السفر الذي اتخذته في الـ27 من كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى ما وصفه مراقبون بـ "حجر رحى" معلق في رقبة الإدارة الفتية. وبعد تلقيه نكستين في المحاكم بتعليق أمره التنفيذي، بدا أن ترامب أيقن استحالة التغلب على القضاء في فرض أمره التنفيذي بحظر دخول مواطني سبع دول ذات غالبية إسلامية، لذا سربت مصادر الإدارة الجديدة أمس، أنّها لن تسعى الى نقل الصراع فوراً الى المحكمة العليا، بل ستدرس تعديل القانون في شكل يسمح بكسب المعركة، فيما أعلن الرئيس الأميركي عزمه على إصدار أمر تنفيذي جديد في شأن الهجرة بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

"الحياة" يبدو الكرملين منشغلاً أكثر من أي وقت مضى بتعزيز مواقعه في العالم، وتركيز دور روسيا كلاعب مركزي تتجمع لديه أوراق الضغط، عبر إيجاد توازنات دقيقة بين أطراف تتناقض مصالحها، مثل واشنطن وطهران، أو طهران وأنقرة، أو تل أبيب ودمشق.

"الحياة" اعتقل مسؤولو الهجرة الفيديراليون في الولايات المتحدة، مئات من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق في أربع ولايات على الأقل الأسبوع الماضي، في ما وصفه مسؤولون بأنّها عمليات روتينية لفرض تطبيق القانون. وأثارت تقارير عن شن حملات على الهجرة الأسبوع الماضي، قلقاً بين المدافعين عن الهجرة وعائلات المهاجرين، وأتت في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر اللاجئين والمهاجرين.

"المستقبل" أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية امس، أنّ تركيا ستجري استفتاء في 16 نيسان المقبل على تعديلات مقترحة في الدستور، ستحول النظام البرلماني إلى نظام رئاسي، كما يريد الرئيس رجب طيب اردوغان. وستمكن التعديلات الرئيس من إصدار المراسيم، وإعلان حالة الطوارئ، وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد، وحل البرلمان، وقد تؤدي إلى احتفاظ إردوغان بالسلطة حتى عام 2029.

"المستقبل" قضت محكمة تركية أمس، رسمياً بإيداع الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف منفذ اعتداء ليلة رأس السنة في إسطنبول السجن، وهو إجراء قضائي غير استثنائي لا سيما في قضايا تتعلق بجرائم كبرى.