"الديار" نقلت صحيفة الرياض السعودية عن مصادر قيام قوات الأمن بعملية جديدة في جدة والمدينة فجر أمس، حيث تبادلت إطلاق النار، بمشاركة جوية، مع عدد من الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم داعش. وأشارت الأنباء إلى أنّ اشتباكات جرت في حي المحاميد، المحاذي لحي الحرازات، وهو الحي الذي شهد عملية أمنية مماثلة قبل أسبوعين، وحاصرت قوات الأمن عدداً من الإرهابيين بالحي، وألقت القبض على بعضهم، فيما أمنت قوات الطوارئ محيط منطقة العمليات، في جنوب شرق جدة، حرصاً على سلامة الأهالي، قبل الانتهاء من فحص الموقع، الذي تم اقتحامه فجر أمس.

"الديار" "التسابق" بين الجيش السوري وقوات "درع الفرات" المدعومة من تركيا للدخول الى مدينة "الباب" ظهر بشكل واضح من خلال العمليات العسكرية، وقد أعلن الجيش السوري أن وحدات الجيش واصلت عملياتها ضد "داعش" على عدد من محاور مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي للمدينة، وباتت المسافة التي تفصلها عن المدينة كيلومتر ونصف الكيلومتر.

"المستقبل" أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة استثنائياً أمس، ولمدة ثلاثة ايام، من أجل عبور الحالات الإنسانية والمرضية والطلاب في الاتجاهين، بعد محادثات بين القاهرة وحركة "حماس".

"الحياة" شهدت بغداد أمس، أعنف التظاهرات وأكثرها دموية منذ بدأت موجة الاحتجاجات في عام 2015 للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، وتغيير مفوضية الانتخابات التي أصبحت مثار جدل سياسي متصاعد. وقُتل سبعة أشخاص وجُرح 320 آخرون في صدامات بين متظاهرين، غالبيتهم من التيار الصدري، كانوا يطالبون بتعديل قانون الانتخابات. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين عراقيين مساء أمس أن قذائف سقطت على "المنطقة الخضراء" المحصنة في بغداد.