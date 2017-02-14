لبنان الحر

استقبل وزير العدل سليم جريصاتي سفير سويسرا فرنسوا باراس في زيارة بروتوكولية وتناول البحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسويسرا.

صوت لبنان

التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نائب رئيس مجلس النواب فريد فكاري في السراي الحكومي.

radio orient

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في عين التينة وعرض معه التطورات الراهنة.

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط وفداً من مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم.

صوت المدى

غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متوجهاً إلى القاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة من نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.