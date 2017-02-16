"معهد كاتو" حذّر من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ. لأنّه في غياب الاتفاقيّة فالصين هي الجسم الأكبر الذي باستطاعته استقطاب دول صغيرة إلى مجال جاذبيتها في الفضاء الصيني بصورة أشمل. وفي نهاية المطاف تصبح كلفة إعادة ترتيب العلاقات المستقبلية أعلى مع مضي الزمن.

"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" تناول التغييرات المنتظرة في هيكلية أداء وزارة الدفاع الأميركية. ورأى أن ما ينبغي على وزير الدفاع الجديد القيام به هو إجراء مراجعة استراتيجية مركزة تعينه على تحديد الأولويات المطلوبة بوضوح، وإشراك الرئيس بها، فضلاً عن إشراك كافة هيئات وزارة الدفاع في العالم.

"مؤسسة هاريتاج" ناشدت الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستفادة من توجه دول حلف الناتو لزيادة حجم ميزانيتها العسكري وتشجيع الحلفاء على ديمومة المتطلبات العملية بدلاً من المراهنة على التزامات الولايات المتحدة لحلف الناتو. ودعت إلى عدم تقليص حجم التزامات واشنطن نحو الحلف كونه يبقى الصيغة الأمنية الأكثر جدوى للولايات المتحدة في العالم.

"صندوق مارشال الألماني" رأى أنه من أجل الاستجابة للأوضاع الجديدة الناجمة عن انتخاب ترامب وحماية دول الاتحاد الأوروبي، يتعين على الأوروبيين إعادة النظر بسياساتهم الممتدة لسبع سنوات مضت منذ بدء أزمة اليورو. واعتبر أن المصالح العليا لدول الاتحاد الأوروبي تقتضي الحيلولة دون تفكيك الاتحاد.

"معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" رأى أن عناصر السياسة الأميركية في الشرق الأوسط في احتواء إيران وإلحاق الهزيمة بالدولة الإسلامية، هي مسألة بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة. وشدد على استمرار الولايات المتحدة في سعيها لضمان سلامة إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط والتي ستبقى حيوية ضمن صلب المصالح الوطنية الأميركية. فضلاً عن مضيها في الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار.

"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" تناولت السياسات الفاشلة في سوريا، داعياً الفريق السياسي الجديد إلى اعتماد النأي بالنفس وترقب الأحداث على الأقل لحين اتضاح من سيتبقى من القوى الرئيسية المنخرطة في القتال. وكذلك الأمر حيال القوى الخارجية وما ستسفر عنه من عدم تحقيق طرف بمفرده انتصاراً مستقراً، مبدياً تشاؤمه من القدرة على احتواء الأزمة في سوريا.