لبنان الحر

أوضحت الأمينة العامة لحزب "القوات اللبنانية" الدكتورة شانتال سركيس أن المشاورات على ضفة قانون الانتخاب مستمرة ولا شيء حاسماً إلى الآن، ولا يجوز أن نقع تحت ضغط المهل، فمجلس النواب سيّد نفسه في تعديل المهل حتى لو كان 21 الجاري موعد دعوة الهيئات الناخبة.

صوت لبنان

نقل النواب عن الرئيس نبيه بري عقب لقاء الأربعاء قوله إن على الحكومة طالما أنها تضمّ كل القوى السياسية مسؤولية مناقشة القانون الانتخابي وإحالته على المجلس النيابي لمناقشته وإقراره.

radio orient

عقدت كتلة المستقبل النيابية اليوم، اجتماعها في بيت الوسط، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها، تلا بعده النائب عمار حوري بياناً أعلنت فيه الكتلة أنها "وقفت دقيقة صمت حداداً على روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأرواح رفاقه الشهداء الأبرار.

اذاعة النور

ثمنت كتلة الوفاء للمقاومة عالياً المواقف الوطنية الواضحة التي أدلى بها مؤخراً فخامة رئيس البلاد العماد ميشال عون خصوصاً لجهة تأكيده على ضرورة بقاء المقاومة وحاجة لبنان إليها، ولجهة ثقته بحرصها على الاستقرار الداخلي وتشديده على دورها الإيجابي مع الجيش اللبناني في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية وتحرير بقية الأراضي اللبنانية المحتلة ..

صوت المدى

أكد وزير الدولة لرئاسة الجمهورية بيار رفول "أننا نريد أن يحمي الجيش اللبناني لبنان ونريد سلاح يردع إسرائيل وهذا السلاح ممنوع على الجيش أن يحارب فيه وسلاح المقاومة لم يحصل على أيامنا بل هو من قبل أي على زمن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري".