"الأنوار" قالت محطة تلفزيون "سي إن إن" الأميركية أمس إن وزارة الدفاع الأميركية قد توصي بنشر قوات نظامية مقاتلة في سوريا للمرة الأولى لقتال تنظيم داعش.

"النهار" يبدو المشهد قبل أسبوع من الموعد المقرر لجنيف 4، مائلاً أكثر إلى التشاؤم والأسباب كثيرة أهمها: عدم إحراز تقدم على مستوى تشكيل الوفد الموحد للمعارضة الذي تراهن موسكو عليه واحداً من عوامل نجاح المحادثات.

"النهار" في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو في روما، قال دي ميستورا إنه سيطبّق جدول الأعمال المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الرقم 2254. وأوضح أن هذا القرار استند إلى ثلاث نقاط رئيسية هي تأسيس شكل جديد من أشكال الحكم وصوغ دستور جديد وإجراء انتخابات في إشراف الأمم المتحدة وهذا هو جدول الأعمال ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم.

"النهار" رأى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن فكرة إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا يجب أن تنفذ سريعاً لاستقبال آلاف النازحين السوريين.

"النهار" صرح وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس خلال زيارته الأولى لمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسيل بأن هذا الحلف لا يزال ركيزة أساسية للولايات المتحدة، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب يدعمه بقوة.

"النهار" كشف نواب في كوريا الجنوبية أمس أن وكالة الاستخبارات في بلادهم تشتبه في أن عميلتين من كوريا الشمالية اغتالتا الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ نام في ماليزيا، فيما تسعى السلطات الطبية الماليزية إلى تحديد سبب الوفاة.

"الأنوار" دعا مشرعون أميركيون ومن بينهم جمهوريون بارزون بإجراء تحقيق أوسع بشأن صلات البيت الأبيض بروسيا بعد استقالة مستشار الأمن القومي مايكل فلين والتي شكلت أكبر تغيير إلى الآن في فريق الرئيس ترامب.

"الأنوار" قال الجيش الباكستاني إن انتحارياً فجر نفسه خارج مكتب حكومي في باكستان أمس، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في أحدث هجوم في موجة تصاعد جديدة لوتيرة العنف الذي يقوم به متشددون.

"الأنوار" داهمت الشرطة الألمانية أمس شقق أربعة أئمة يشتبه في قيامهم بأعمال تجسس لصالح الحكومة التركية تستهدف أتباع فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في تموز الماضي.

"الأنوار" قالت فرنسا أمس إنها لن تقبل تدخّل روسيا أو أي دولة أخرى في الانتخابات الرئاسية وسترد إذا اقتضت الضرورة.