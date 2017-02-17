لبنان الحر

ينظّم حزب "القوات اللبنانية" 18 مؤتمراً تنموياً تحت عنوان "الإنماء… لنبقى" يشمل المناطق اللبنانية كافةً، وذلك ضمن الخطة التي يعمل عليها الحزب بهدف ازدهار المجتمعات في لبنان وصون وحماية الموارد الطبيعية فيها، من خلال نشر مفاهيم التنمية المستدامة لبناء مجتمع متطور ومتقدم اقتصادياً، اجتماعياً، وسياسياً، بحيث تكون أسس العيش الكريم متاحة للجميع.

صوت لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه لن يقبل في عهده أن يخرق أحد الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعندما يكون رئيس الدولة تحت سقف النظام والقانون، فعلى الجميع أن يكونوا كذلك لحل كل المشاكل التي تعترض عملنا، إذ لا حاجة عند وجود النصوص الدستورية والقانونية لأي اجتهادات او تفسيرات خاطئة".

radio orient

عرض وزير الداخلية نهاد المشنوق مع وفد من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان برئاسة النقيب سليمان هارون، ضرورة إنهاء الإشكال الحاصل بين أصحاب المستشفيات الخاصة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لجهة قبول استشفاء أفراد قوى الأمن.

اذاعة النور

دعا الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الجميع إلى مقاربة واعية للتهديد الإسرائيلي للبنان، مؤكدًا أن "المقاومة قادرة على أن تصل إلى حاويات الأمونيا في حيفا مهما حاولت "إسرائيل" إخفاءها"، ونصح العدو الإسرائيلي بـ"تفكيك مفاعل ديمونا النووية"، موضحًا أن "السفينة التي تنقل الأمونيا تمثل 5 قنابل نووية".

صوت المدى

عقد "تكتل التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وتوقف التكتل عند مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأخيرة، التي "هي واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى تفسير او اجتهاد ولا ينتج عنها أي تداعيات أو آثار من أي نوع كانت على التزامات وتعهدات لبنان الدولية كالقرار 1701 مثلاً.