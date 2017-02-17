"النهار" أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن الولايات المتحدة تؤيد قطعاً حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرة أن من يعتقد خلاف ذلك مخطئ. بينما بدأت تظهر إلى العلن التباينات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والقوى الدولية الأخرى بمن فيها الحلفاء الغربيون في شأن الأسس القانونية لحل النزاع العربي الإسرائيلي ومرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط.

"النهار" كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يخوض صراعاً مع أجهزة الاستخبارات أمس أنه طلب من وزارة العدل التحقيق في تسريب المعلومات الاستخبارية التي أدت إلى إطاحة مستشاره للأمن القومي الجنرال المتقاعد مايكل فلين. وقال إنها تسريبات إجرامية قام بها أشخاص في الوكالات.

"النهار" قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيصدر الأسبوع المقبل أمراً تنفيذياً جديداً في شأن الهجرة، سعياً إلى المضي قدماً بعدما علقت محكمة فيديرالية قراره حظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول.

"النهار" كشف أعضاء جمهوريون بارزون أجرأ تحد لهم حتى الآن للرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء متعهدين الوصول إلى حقيقة العلاقة بين معاونيه وروسيا وطالبوا بأن يدلي مستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فلين بشهادته أمام الكونغرس.

"النهار" صرح وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمس بأن بلاده ليست مستعدة حالياً للتعاون العسكري مع روسيا بعد دعوة نظيره الروسي الجنرال سيرغي شويغو إلى تحسين العلاقات الثنائية. في حين موسكو تحذر من التعامل معها من موقع قوة.

"النهار" أعلنت ممثلة الادعاء في القضايا المالية في فرنسا أمس أن التحقيق سيظل مفتوحاً في مزاعم من حصول زوجة المرشح الرئاسي فرنسوا فيون على أجر مقابل عمل وهمي في ضربة جديدة لحملة رئيس الوزراء سابقاً.

"الشرق" ارتفع عدد القتلى بتفجير إرهابي استهدف مسجداً صوفياً في إحدى مدن ولاية السند جنوب باكستان إلى 50 شخصاً وبلغ عدد الجرحى 200 شخص، وقد أفادت بذلك وكالة شينخوا الصينية.

"الأنوار" أعلن البيت الأبيض أن أندرو بازدر الذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسلم وزارة العمل سحب ترشيحه في قرار اضطر إلى أخذه بعد كشف معلومات مثيرة للجدل حول حياته الشخصية والمهنية.