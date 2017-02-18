لبنان الحر

زار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي ضمّ النواب: غازي العريضي، انطوان سعد، إيلي عون مقرّ حزب الطاشناق في برج حمّود حيث التقى أمينه العام النائب هاغوب بقرادونيان.

صوت لبنان

عرض وزير الاتصالات جمال الجراح مع سفير إيطاليا العلاقات الثنائية بين البلدين.

radio orient

اختتم رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان السيد فرانسوا رو زيارةً إلى لبنان استغرقت خمسة أيّام زار خلالها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الوزراء السيد سعد الحريري.

اذاعة النور

أكّد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللّهيان استمرار ايران في تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني والمقاومة.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور وزير العدل سليم جريصاتي رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان المحامي فرنسوا رو الذي أطلعه على عمل المكتب.