"الأنوار" قالت يارا شريف المتحدثة باسم ستيفان دي ميستورا أمس إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لا يزال يضع اللمسات الأخيرة على قائمة من سيحضر محادثات السلام في جنيف التي ستبدأ في 23 شباط.

"الأنوار" قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت إن محادثات جنيف ستفشل في النهاية إن لم تستخدم روسيا نفوذها على الحكومة السورية وإيران.

"الأنوار" حذر وزير الدفاع الأميركي "من قوس من عدم الاستقرار" في محيط أوروبا وأبلغ حلفاء واشنطن القلقين أن الولايات المتحدة ستقف مع شركائها في حلف شمال الأطلسي للتصدي للتهديدات المشتركة.

"الأنوار" حثّ البابا فرنسيس أمس السياسيين على التخفيف من حدة نقاشاتهم والتوقف عن تبادل الإهانات والانفتاح على الحوار مع من يعتقدون أنهم أعداء أو سيخاطرون بنشر بذور الحرب.

"الأنوار" قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن نائب الاميرال روبرت هاروارد الذي رشحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي رفض العرض.

"الأنوار" قالت مصادر في محادثات إعادة توحيد قبرص أن المحادثات توقفت أمس الأول بسبب خلاف بعد أن صوت برلمان القبارصة اليونانين على إحياء ذكرى استفتاء أجري في 1950 سعياً إلى الوحدة مع اليونان وهو ما أثار غضب القبارصة الأتراك.