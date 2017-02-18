"الأنوار" قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قاذفات بعيدة المدى أطلقت سلسلة صواريخ "كروز" على أهداف لتنظيم "داعش" حول مدينة الرقة السورية.

"الأنوار" أفاد "المرصد السوري" عن مقتل 3 مسلّحين في مدينة درعا بجنوب البلاد.

"الأنوار" أعلن التلفزيون السوري عن مقتل 17 مسلحاً من "داعش" بنيران الجيش السوري في مدينة دير الزور ومحيطها ومطارها العسكري. كما قُتل 13 عنصراً من تنظيم "داعش" في قصف جوي ومدفعي تركي استهدف عدة مواقع للتنظيم في مدينة الباب شمالي سوريا.

"الأنوار" قال الجيش التركي أمس الجمعة إنه أوشك على استكمال عملية انتزاع السيطرة على مدينة الباب بشمال سوريا من تنظيم "داعش".

"الأنوار" يطوّر مسلّحو تنظيم "داعش" شبكة ممرات وأنفاق في أزقة غرب الموصل للاختباء والقتال بين السكان المدنيين عندما تشن القوات العراقية هجوماً متوقعاً خلال الأيام القادمة.

"الانوار" استغل تنظيم "داعش" ميتماً للأطفال في الموصل وجنّد الأيتام الصغار في صفوفه، وتتراوح أعمار الأطفال بين ثلاثة وستة عشر عاماً.

"الأنوار" استشهد 5 مجندين وأصيب 4 آخرين من الجيش المصري إثر انفجار مدرّعة في وسط سيناء، وأكّد مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت في إحدى المدرّعات أثناء سيرها في مدينة العريش.

"الأنوار" أصدر القضاء المغربي في محكمة قضايا الإرهاب بمدينة سالا قرب الرباط أحكاماً ما بين عامين و7 أعوام بالسجن ضد 20 من المتهمين بملفات الإرهاب.

"الأنوار" تمكّنت قوات الجيش التونسي الوطني من القضاء على عنصرين إرهابيين وذلك خلال العملية العسكرية التي أطلقتها ظهر أمس ضد مجموعة إرهابية.

"الأنوار" أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش قتلت تسعة متطرّفين مسلّحين بمنطقة العجيبة في ولاية البويرة على بعد 125 كلم شرق العاصمة الجزائرية.

"الأنوار" أعلنت القوات المسلّحة الإماراتية أمس عن استشهاد جنديين ضمن قواتها في عملية إعادة الامن مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.