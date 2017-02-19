لبنان الحر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة البطل العالمي البارالمبي البريطاني اللبناني الأصل علي جواد، منوهاً بالابطال الذين يرفعون إسم لبنان.

صوت لبنان

التقى راعي ابرشية زحلة للسريان الارثوذكس المطران يوستينيوس بولس سفر وزير الاعلام ملحم الرياشي، يرافقه النواب طوني بو خاطر وشانت جنجنيان وجوزيف المعلوف.

radio orient

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وفداً من قيادة المؤتمر الشعبي برئاسة كمال شاتيلا.

اذاعة النور

استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وفداً من لجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الادارات العامة.

صوت المدى

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط الوزير السابق مروان شربل وعرض معه مجمل المستجدات الراهنة.