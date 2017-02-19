"الحياة" خطفت كلمة مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، الأضواء في اليوم الثاني لـ "مؤتمر ميونيخ للأمن"، إذ تضمّنت نبرة مختلفة عن الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن الولايات المتحدة ما زالت "أبرز حليف" لأوروبا، ومشدداً على التزام "ثابت" حيال الحلف الأطلسي. واعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أن أوروبا "تحتاج إلى قوة الولايات المتحدة"، وإلى التعاون مع روسيا لمواجهة "الإرهاب". ولفت انتباه المشاركين في المؤتمر ترديد بنس أكثر من مرة أن ترامب كلّفه بقول هذا الكلام أو ذاك، علماً أن التناقض في الطرح كان واضحاً بين الرئيس الأميركي ونائبه.

"الديار" أظهرت دراسة صادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، معلومات تتعلق بالقوات الروسية وقدراتها إلى جانب توزيعاتها وقيمة الانفاق السنوي مقارنة بجيش الولايات المتحدة الأميركية. وأظهرت الدراسة أن هناك 798 ألف عنصر فاعل (على رأس عمله) في الجيش الروسي، أما فيما يتعلق بحجم الانفاق العسكري الروسي فبلغ في العالم 2014 ما قيمته 44,6مليار دولار مقارنة بـ 625 مليار دولار حجم الانفاق العسكري الأميركي في العام ذاته، ليرتفع الانفاق الروسي إلى 54,4 مليار دولار في 2015 ويعاود الانخفاض إلى 49,2 في العام 2016.

"الديار" يحقق رجال الأمن في فلوريدا في حادث رمي موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكتلة صلبة.

وأكد جهاز الخدمة السرية، المكلف بحماية الرئيس أن مجهولاً ألقى في النصف الثاني من يوم17 شباط، ألقى بكتلة مجهولة تجاه موكب الرئيس ترامب. وأعلن ممثل هذه الخدمة الأمنية للصحفيين أن التحقيق جار ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.