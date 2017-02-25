TL

ركزت محادثات الرئيس عباس مع رئيس الجمهورية ميشال عون على حماية الفلسطينيين المدنيين والتنسيق مع السلطة في المجالين الأمني والسياسي. وقالت أوساط متابعة للمحادثات إن الرئيسين عون وبري شددا للرئيس عباس على ضرورة إبقاء القضية الفلسطينية حية والعمل على معالجة الأزمات العربية وأن لا تحجب تلك القضية.

المنار

في لبنان ليس خلف الكواليس كغير الظاهر أمامها، ترنّح انتخابي ومخاض مالي يوازي نقاش الموازنة، أما أمنيا فموازين الأجهزة اللبنانية لا زالت راجحة على الإرهاب مع توقيفات جديدة لمجندي إرهابيين مصحوبة بطلب الإعدام لانتحاري الـ"كوستا" عمر العاصي.

nbn

من طهران إلى بيروت، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري لواء وحدة فلسطين التي تبقى كلمة السر الجامعة للعرب والمسلمين على حد سواء.

mtv

ينتهي الأسبوع والحكومة لم تنتهِ من درس الموازنة، ولم تبدأ فعلياً بدرس قانون الانتخاب، لذلك يُتوقع أن يكون الأسبوع الطالع هو أسبوع إنجاز الموازنة عبر ثلاثية الجلسات الوزارية المقررة، هذا على الأقل ما توقعته مصادر وزارية مطّلعة للـMTV واعتبرت أن ما أنجز على صعيد إدراج تمويل سلسلة الرتب والرواتب في صلب الموازنة فكّك قنبلة موقوتة كادت تقضي على الموازنة قبل أن تولد.

NTV

الإمارات العربية المتحدة تعتزم إيفاد بعثة استطلاع إلى لبنان لتقويم الوضع الأمني... بدءاً من مطار بيروت وصولاً إلى مناطق أخرى.. وذلك خلال مدة أسبوعين على الأكثر، وفي ضوء هذا التقويم ستقرر الإمارات درس خطوة رفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان وتفعيل العلاقات بين البلدين وعودتها إلى سابق عهدها.

المستقبل

أخبار محلية كثيرة من هنا وهناك لكن هناك ما كشفت عنه أوساط أمنية من أهمية الاجتماعات التي عقدها مسؤولون أمنيون لبنانيون وفلسطينيون خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لبيروت حاكت المواقف التي أطلقها الرئيس عباس ورئيس الجمهورية وكذلك رئيس المجلس النيابي.

OTV

مشروع الموازنة العامة لسنة 2017، يتقدم بثبات في الحكومة... وينتظر إقراره الكامل الأسبوع المقبل... لينتقل بعده إلى المجلس النيابي، من حيث يُفترض أن يخرج، كأول قانون لضبط إنفاق دولتنا منذ اثني عشر عاماً... في المقابل، يتعثر قانون الانتخابات في السياسة... ويدخل أول أسبوع من شهر المهل القانونية... ولا ما يؤشر إلى آلية جديدة عادلة وديمقراطية، لتمثيل الشعب.

LBC

استراحة المحارب سواء على مستوى الموازنة أم على مستوى قانون الانتخابات النيابية. الموازنة ترتاح إلى الأسبوع المقبل. وهي كانت عند تمرير السلسلة بعد إقرار الموازنة في مجلس النواب.

الميادين

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة عن أسفه لتحميل تركيا مسؤولية فشل سياساتها الخاطئة للآخرين. وقال في لقاء خاص مع وكالة فارس الإيرانية "إن سياسات تركيا الخاطئة في الماضي، هي التي تدفعها في الظرف الراهن إلى تحميل مسؤولية فشلها على عاتق الآخرين، وهذا أمرٌ مؤسف".

الجزيرة

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بالعجز عن وقف تسريبات تضر بالأمن القومي، بينما هاجم الإعلام بشدة وقال إنه ينقل الأخبار الزائفة عن مصادر مجهولة ويعمل على تقويض قوة الشعب.

العربية

شهد مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، سلسلة اجتماعات ثنائية أو تحضيرية في إطار الجولة الرابعة لمحادثات جنيف حول سوريا ، بدأها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري الذي كشف فور انتهاء اللقاء عن تلقيه ورقة من دي ميستورا.