لبنان الحر

عبّرت مصادر القوات اللبنانية عن سرورها لتبنّي مجلس الوزراء وجهة نظرها في موضوع الموازنة، لجهة الإجازة للحكومة وضع مادة في صلب الموازنة تقضي بفتح اعتماد بمبلغ 1200 مليار ليرة لبنانية فور إقرار السلسلة في مجلس النواب، حيث أنّ الإنجاز تمثّل بنقل هذا المبلغ من الاحتياط إلى صميم الموازنة، لأنّ كل الخوف كان بنقل هذا الاعتماد إلى مكان آخر.

صوت لبنان

أبدى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعمه "كل مسيرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بناء الوطن"، داعياً الجميع إلى "التضامن والتوحد ودعم مسيرة الجمهورية بقيادة فخامته".

radio orient

عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم، في السراي الحكومي، جولة محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تناولت الأوضاع على الساحتين اللبنانية والإقليمية والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعلاقات اللبنانية الفلسطينية.

اذاعة النور

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن المقاومة أثبتت خلال كل التجارب أنها قادرة على حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره، وفرض معادلات جديدة للردع وتوازن الرعب مع العدو الصهيوني.

صوت المدى

أكد النائب نبيل نقولا أن الأجواء المرافقة للبحث في قانون الانتخاب توحي بقرب التوصل إلى صيغة قانون جديد ترضي الجميع، مشيراً إلى أن حظوظ القانون المختلط هي الأوفر على أن يبقى البحث في التفاصيل لا سيما وأن البعض يحاول فرض قانون يكسب من خلاله أكبر عدد من النواب.