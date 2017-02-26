لبنان الحر

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع للمركزية أن وزراء القوات اللبنانية غير مستعدين للتصويت على أي موازنة لا تتضمن تلزيم انتاج الكهرباء الى القطاع الخاص.

صوت لبنان

رجح وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن تقر سلسلة الرتب والرواتب من ضمن مشروع الموازنة.

radio orient

في إطار اللقاءات التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع المسؤولين اللبنانيين التقى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في السراي على هامش مشاركته في مئدبة العشاء التي اقامها الرئيس سعد الحريري مساء الجمعة على شرفه، وكان الاجتماع بين عباس والسنيورة مناسبة للتشاور في اخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

اذاعة النور

نفذ حشد من أهالي مدينة بنت جبيل والجوار يتقدمه رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية وتربوية، إعتصاما في قاعة مركز بلدية بنت جبيل، احتجاجًا على ما أسموه "تجاوزات تقوم بها قوات الطوارئ الدولية".

صوت المدى

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن "لا استقرار في لبنان من دون قانون انتخابات يمثل كل اللبنانيين تمثيلا عادلا".